Rampavond voor Koeman met Barcelona: nederlaag in finale Supercup en eerste rood voor Messi

Door Edwin Winkels



De tweede zware wedstrijd tegen een Baskische tegenstander in vier dagen – woensdag schakelde Barcelona Real Sociedad na strafschoppen in de halve finale uit – duurde voor Barça vijf minuten te lang. Toen de klok bijna de negentig speelminuten aantikte, gaf de ploeg van Koeman de 2-1 voorsprong nog uit handen. En de daarop volgende verlenging was nog geen vier minuten oud, toen Iñaki Williams voor Athletic de Bilbao de winnende 3-2 scoorde.

Het was in een koel Sevilla, in het lege Estadio La Cartuja, een flinke tegenvaller voor de Catalanen, net nu zij aan het einde van een lange donkere tunnel een zweem van licht zagen. Het is niet de belangrijkste prijs, die in de Supercup waar sinds vorig jaar vier ploegen om strijden, maar zou voor Barça de eerste titel sinds bijna twee jaar zijn geweest. En zou voor nog wat extra rust hebben gezorgd, nu de ploeg in de competitie aardig op stoom is geraakt.

Na lang aftasten, armpje drukken, elkaar tactisch uitdagen en slechts één schot op doel per ploeg, gebeurde in Sevilla ineens alles in één minuut, in de slotfase van de eerste helft. Barça had zich aan de druk van een ambitieus Athletic ontworsteld en vond eindelijk de vrijstaande Jordi Alba op links. Zijn voorzet kwam via een schot van Messi, op tijd hersteld van een lichte blessure die hem in de halve finale nog aan de kant had gehouden, bij Griezmann terecht, die voor de belangrijke voorsprong zorgde.

Althans, belangrijk als Barcelona die in elk geval tot de rust had weten vast te houden. Maar de ploeg van Koeman liet zich, terwijl Griezmann zijn treffer nog aan het vieren was, vanaf de aftrap van de Basken verrassen. Waar de Catalanen zich juist verdedigend uiterst geconcentreerd hadden getoond – Koeman baalde de eerste maanden vooral door de vele fouten in de defensie die tot domme tegendoelpunten leidden – stonden ze nu nog na te genieten, waarop De Marcos direct al de gelijkmaker kon scoren en het duel nog heel lang gelijk op kon gaan.

Even leek Athletic toch al snel het heft in handen te nemen door een rake kopbal van oudgediende Raúl García, 12 minuten na rust, maar de VAR oordeelde terecht dat hij buitenspel stond op het moment dat de vrije schop werd genomen waaruit hij scoorde. Het was Barça dat de wedstrijd, met veel meer balbezit, naar de hand probeerde te zetten en opnieuw via Jordi Alba en Antoine Griezmann op 2-1 kwam. De Fransman, vaak verguisd het laatste anderhalf jaar, heeft altijd op het vertrouwen Koeman kunnen rekenen, en leek dat nu uit te betalen.

Maar toen van Barcelona al de prijs leek te gaan vieren, en nadat Frenkie de Jong een kans op 3-1 had gemist, kwam Athletic via invaller Villalibre vlak voor tijd op gelijke hoogte. Hij kopte de bal uit een vrije trap achter Ter Stegen. En de verlenging was nog maar net begonnen toen de Duitse keeper volledig kansloos was op een prachtig schot van Williams. Over die klap konden de Catalanen zich niet meer heen zetten.

Ook Messi niet, die zijn eerste rode kaart ooit bij Barça incasseerde toen hij Asier Villalibre, gefrustreerd door de permissiviteit van de scheidsrechter, met een rechtse hoek naar de grond werkte. Het was voor Messi dus zijn eerste rode prent in 753 wedstrijden voor Barça. Hij kreeg er al wel twee bij de nationale ploeg van Argentinië. Bij de eerste moest hij huilen, want dat was bij zijn debuut tegen Hongarije in 2005 na slechts 43 seconden.

