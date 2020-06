Rampdag Van Drongelen compleet na afscheuren voorste kruisband

Na het duel met Sandhausen, dat HSV met 1-5 verloor, ging Van Drongelen voor verder onderzoek naar het ziekenhuis in Hamburg. ,,Ik was best wel ontspannen, maar dat veranderde toen ze me vertelden dat ze slecht nieuws hadden. De voorste kruisband was volledig af. Wat wel positief was, is dat er verder niets kapot is in mijn knie. Omdat het alleen de kruisband is, staat voor het herstel zo’n zes maanden.’’