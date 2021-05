Rampseizoen Juventus: na gecrashte Super League nu ook geen Champions League?

Video Sporting 19 jaar na goals van Jardel eindelijk weer de beste van Portugal

1:03 Sporting Clube de Portugal heeft de eerste landstitel sinds 2002 binnen. De ploeg van de 35-jarige coach Rúben Amorim won vanavond in het Estádio José Alvalade in Lissabon met 1-0 van Boavista, de tweede club van Porto. Paulinho maakte in de 36ste minuut de winnende goal.