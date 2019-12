Rangers: Morelos racistisch bejegend door Celtic-fans

Hoge Portugese onderschei­ding voor trainer Jesus

30 december De Portugese trainer Jorge Jesus heeft in eigen land een hoge onderscheiding gekregen. De 65-jarige coach van de Braziliaanse club Flamengo ontving uit handen van president Marcelo Rebelo de Sousa de ‘Ordem do Infante D. Henrique’, een ridderorde die is vernoemd naar Hendrik de Zeevaarder, initiator van heel wat Portugese ontdekkingsreizen.