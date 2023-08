Rangers neemt na droomstart nauwelijks afstand van Servette, Vilhena wint met Panathinaikos

Op het kolkende Ibrox in Glasgow kwam Rangers al na zes minuten op 1-0 via aanvoerder James Tavernier, die uiteraard weer eens overtuigend scoorde uit een strafschop. De 31-jarige rechtsback uit Bradford staat nu op 102 goals (waarvan 53 uit een penalty) en 117 assists in 404 wedstrijden voor Rangers.



Na een kwartier maakte Cyriel Dessers er al 2-0 van voor Rangers. De voormalig spits van NAC, FC Utrecht, Heracles en Feyenoord tikte bij de tweede paal met zijn bovenbeen raak in een leeg doel, nadat zijn collega-spits Danilo de voorzet van linksback Borna Barisić nog had gemist. Met die 2-0 voorsprong na een kwartier leek de ploeg van Michael Beale op weg naar een megastap richting de volgende ronde, maar Rangers kon de droomstart geen goed vervolg geven.



Uit een strafschop maakte Chris Bedia kort voor rust de 2-1 namens Servette FC, dat vorig seizoen tweede werd in de Zwitserse competitie op liefst zestien punten van kampioen BSC Young Boys. De bezoekers uit Genève kwamen een kwartier na rust met tien man te staan nadat David Douline zijn tweede gele kaart kreeg.

Rangers kon in de 42 minuten (want liefst twaalf minuten extra tijd) van de wedstrijd echter niet profiteren van de man-meer-situatie, waardoor het nog enorm spannend blijft in dit treffen. Dessers werd in de 88ste minuut vervangen door Ianis Hagi, de zoon van Gheorghe Hagi. Sam Lammers en Danilo stonden ook in de basis. Danilo werd in de 65ste minuut vervangen door Abdallah Sima, Lammers werd in de 77ste minuut vervangen door Kieran Dowell.

Volledig scherm Rangers-spits Danilo in actie tegen Servette FC. © ANP / EPA

Volgende week dinsdag is de return in het Stade de Genève. De winnaar van dit treffen neemt het in de play-offs zeer waarschijnlijk op tegen PSV, dat dinsdagavond in Eindhoven met 4-1 won van Sturm Graz.

Rangers speelt zaterdagmiddag eerst nog de thuiswedstrijd tegen Livingston. De Schotse recordkampioen was zaterdag teleurstellend begonnen aan het nieuwe seizoen met een 1-0 nederlaag bij Kilmarnock. Celtic won wel direct, met 4-2 van Ross County.

Rangers speelde vorig jaar in de play-offs al tegen PSV. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam toen als winnaar uit de strijd na een 2-2 in Glasgow en een 0-1 in Eindhoven. In de poulefase van de Champions League pakte Rangers echter nul punten in een groep met Napoli, Liverpool en Ajax.

Tonny Vilhena wint met Panathinaikos

Panathinaikos won in het Apostolos Nikolaidis Stadium in Athene met 1-0 van Olympique Marseille, de nummer drie van de Ligue 1 vorig seizoen. De kleine Braziliaanse aanvaller Bernard, die nog international was op het WK 2014 in eigen land, maakte in de 83ste minuut de goal voor Panathinaikos. Olympique Marseille stond toen al met tien man, nadat middenvelder Geoffrey Kondogbia in de 65ste minuut zijn tweede gele kaart had gekregen. De Roemeense scheidsrechter Istvan Kovacs had Kondogbia in de eerste minuut al op de bon geslingerd.

Filip Djuricic deed 71 minuten mee bij Panathinaikos, Tonny Vilhena werd zeven minuten later naar de kant gehaald door de Servische coach Ivan Jovanovic. Hij kon niet beschikken over de 31-jarige verdediger Bart Schenkeveld, die hij vorige maand tot nieuwe eerste captain van Panathinaikos benoemde. De winnaar van dit duel neemt het in de play-offs op tegen Sporting Braga of TSC Bačka Topola. De heenwedstrijd in het noorden van Portugal eindigde dinsdagavond al in 3-0, mede dankzij een openingsgoal van voormalig PSV’er Armindo Bruma.

Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden voor de supporter van AEK Athene die maandag om het leven kwam bij rellen tussen supporters van AEK en Dinamo Zagreb. De wedstrijd tussen de kampioenen van Griekenland en Kroatië ging dinsdagavond niet door.

Volledig scherm Een minuut stilte voor de supporter van AEK Athene die om het leven kwam. © ANP / EPA

Maccabi Haifa won met 1-2 bij Slovan Bratislava. Na een kwartier stond de eindstand al op het scorebord in Slowakije door doelpunten van Frantzdy Pierrot, Juraj Kucka en Dia Saba. De Georgische verdediger Guram Kashia deed de hele wedstrijd mee bij Slovan Bratislava.