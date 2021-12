Rangnick gooit basis elf ManUnited helemaal om: geen Ronaldo, wel Van de Beek

Manchester United is al zeker van groepswinst, en speelt het duel tegen Young Boys dus voornamelijk voor de eer. De Duitse trainer gebruikt de wedstrijd duidelijk als een kans om de gebruikelijke reservebank minuten te gunnen. Het was al sinds de persconferentie bekend dat Dean Henderson onder de lat staat, in plaats van routinier David de Gea.



Daarbij was hij complimenteus over Donny van de Beek, die zich vanavond dus ook mag bewijzen. Anthony Elanga en Amad Diallo zijn ook twee opvallende namen. De eerstegenoemde maakte dit weekend zij eerste minuten in de Premier League, en Diallo heeft niet eerder voor het eerste team van United gespeeld.