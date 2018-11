Ranieri wil Fulham ‘Italiaans verdedigen’ leren

Samenvatting Qatar verrast Zwitser­land

14 november Qatar heeft voor een enorme stunt gezorgd door in Lugano Zwitserland te verslaan in ene oefenduel (0-1). Het was de eerste thuisnederlaag van de WK-deelnemer in twaalf interlands en leidde tot een striemend fluitconcert. Het duel stond onder leiding van Kevin Blom. Spits Akram Afif maakte vlak voor tijd het enige doelpunt.