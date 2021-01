Rashford dankt Mourinho: ‘Krijg meer penalty's dankzij hem’

Mourinho, tegenwoordig trainer van Tottenham Hotspur, heeft hem dat in zijn tijd bij Manchester United geleerd. De vele strafschoppen die Rashford krijgt, zorgen voor discussie in Engeland.



Liverpool-trainer Jürgen Klopp zei bijvoorbeeld dat Manchester United in twee jaar meer penalty's heeft gekregen dan Liverpool in ruim vijf jaar. Rashford: ,,José zei: ‘Als je niet slim bent in de manier waarop je het doet, krijg je geen strafschoppen.’”



Liverpool en Manchester United staan zondag in de competitie tegenover elkaar. Manchester United is koploper, nummer 2 Liverpool volgt op 3 punten achterstand.