Rashford mag dan een erg goede voetballer zijn, bovenal is hij een rolmodel

Cerny voor het eerst in selectie Tsjechië: ‘Heb hier hard voor gewerkt’

10:52 De goede vorm van Vaclav Cerny bij FC Twente is ook in zijn vaderland niet onopgemerkt gebleven. De 23-jarige buitenspeler is door bondscoach Jaroslav Silhavy opgeroepen voor de nationale ploeg.