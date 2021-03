RB Leipzig mag blijven dromen van titel na zege op Arminia Bielefeld

Video's Ronaldo snoert critici de mond met razendsnel­le perfecte hattrick, maar weigert met de pers te praten

14 maart In een week waarin hij stevige kritiek te verwerken kreeg, heeft Cristiano Ronaldo zichzelf maar eens laten gelden bij Juventus. In de uitwedstrijd tegen Cagliari noteerde de Portugese superster in een tijdsbestek van slechts 22 minuten een perfecte hattrick. Hij scoorde met links, met rechts en met het hoofd. Hij had daarmee een groot aandeel in de 1-3 zege van Juventus, maar wenste daarna niet met de media te praten.