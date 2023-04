RC Lens voert druk op bij koploper PSG, Noa Lang wint met Club Brugge en ziet Seraing degraderen

Titelverdediger PSG, dat zaterdagavond (21.00 uur) de uitwedstrijd bij OGC Nice, heeft 66 punten. Przemyslaw Frankowski opende in de elfde minuut de score voor Lens en Facundo Medina maakte er in de tweede helft 2-0 van. In de slotfase van de wedstrijd deed routinier Kevin Gameiro nog iets terug voor de club uit Straatsburg. Strasbourg-speler Habib Diallo kreeg in de extra tijd wegens protesteren nog twee gele kaarten en moest van het veld.



Voor RC Lens was het de vierde zege op rij in de competitie. PSG verloor de laatste twee wedstrijden in de Ligue 1.