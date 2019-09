Real aan kop in Spanje na gelijkspel in Madrileense derby

Atlético mocht nog het meest aanspraak maken op de zege. De ploeg van Diego Simeone was gretiger, meer aan de bal en kreeg de beste kansen. Maar een kwartier voor tijd was misschien wel de grootste kans voor Karim Benzema van de bezoekers. De Franse spits kopte op aangeven van Nacho hard richting de hoek, maar zag Oblak de bal met een schitterende reflex keren.



Real is dankzij het punt weer koploper in La Liga, met één punt meer dan stadgenoot Atlético en het verrassende Granada. Barcelona, dat eerder vandaag met 2-0 won bij Getafe, en Real Sociedad volgen op twee punten.



