Real kroont zich na heldenrol Courtois tot ‘koning Champions League’ en dompelt Virgil van Dijk in rouw

Hij droomde van een tweede Champions Leaguebeker in zijn carrière. Maar Virgil van Dijk blijft voorlopig op één staan. Liverpool en hij beten vanavond hun tanden stuk op de taaiheid van Real Madrid. Eén goal van Vinicius Junior bepaalde het verschil in Parijs. 1-0 en voor de Koninklijke de 14de Cup met de Grote Oren in de clubgeschiedenis.

Door Maarten Wijffels



Een keeper van wereldklasse in Thibaut Courtois. Twee spitsen, Karim Benzema en Vinicius Junior, die altijd alert zijn en uit het niets kunnen scoren. En de rest van het team dat zo taai en als collectief verdedigt, dat het elke tegenstander uiteindelijk frustreert.

Zie hier de formule van het team dat dit seizoen de Champions League wint. Een ploeg die in elke knock-outronde een wedstijd verloor, maar desondanks toch de finale haalde. Behalve bijzonder is het toch ook wel bijzonder knap.

Volledig scherm Thibaut Courtois. © AFP Uitzinnig van vreugde vielen ze elkaar om de hals, de spelers van de Koninklijke in het Stade de France. Met ook hun coach erbij, de immer stoicijnse Carlo Ancelotti. Na 90 minuten spanning was Liverpool met 1-0 geklopt. Het Liverpool van Virgil van Dijk. Op zijn gezicht diepe teleurstelling. En ook wel ongeloof. In zijn derde Champions League-finale zat hij na afloop een minuut lang knielend op één been in het strafschopgebied.

,,We weten uit 2018 al hoe het is om een Champions Leaguefinale te verliezen’’, had hij vooraf gezegd. ,,We weten ook wat er loskomt als je ‘m wint zoals in 2019. En dat laatste gevoel willen we nog een keer.’’ Maar dat is dus niet gelukt.

Het balbezit, ja, dat was er 90 minuten lang voor Liverpool. Het veldoverwicht en de kansen ook. Maar het leek wel of er in de goal bij Real en keeper van drie meter stond. En met zes armen. Zeker in de slotfase gingen de ‘oehs’ en ‘aahs’ door het stadion als de momenteel beste doelman van de wereld weer eens met een magistrale duik redding bracht.

Veelzeggend in deze finale was na 35 minuten de tussenbalans in doelpogingen en schoten op doel. In die fase stond Liverpool op 8 en 5 en Real nog op nul. Passes op de aanvallers Benzema en Vinicius Junior werden vaak al onderschept voor ze bij die twee aankwamen. De finale werd voor Virgil van Dijk vooral een wedstrijd waarin hij moest organiseren en zorgen dat het niet tot dodelijke counters kwam.

Vooraf was de gedachte om de finale te kijken met een uitspraak van Michael Ballack in het hoofd. Die vertelde vorig jaar in Engelse media hij alle lof voor de captain van het Nederlands elftal wel een beetje overdreven vindt. Ballack, voormalig middenvelder van Chelsea, denkt dat Van Dijk binnen Engeland vaak profiteert van het gebrek aan spitsen van wereldklasse in de Premier League. ,,Van Dijk speelt niet in het tijdperk van Drogba, Shearer, Henry, Rooney, Van Persie, Tevez of Diego Costa tegenover zich’’, zei Ballack. ,,Het is dan ook weinig verwonderlijk dat mensen denken dat hij de beste verdediger in de competitie is.’’

Bekijk hier de goal van Vinicius:

Karim Benzema is zeker ook van het niveau van de spitsen uit dit lijstje. Slim, leep en dodelijk effectief. Want die nul schoten op doel na 35 minuten was er na 45 minuten één. En die lag via de voet van Benzema meteen in het net. De 0-1 en daarmee zijn 16de goal van dit CL-seizoen werd echter geannuleerd voor buitenspel. De VAR deed er lang over, want de bal kwam uit de kluts via een Liverpool-been bij de captain van Real. Geldig doelpunt dachten velen. Maar de arbitrage zag er geen bewuste actie in en dus geen nieuwe spelsituatie. Benzema protesteerde verder ook niet. Zoals hij daar toch al nooit het nut van inziet, vertelde hij laatst in een interview. ,,Je kunt je energie beter richten op waar je wél invloed op hebt.’’

Liverpool was gewaarschuwd. Balbezit, veldoverwicht, kansen, het zei allemaal niks toen na 60 minuten ook het tweede gevaarlijke moment van Real een goal opleverde. En die treffer van Vinicius Junior, bij de tweede paal weggeslopen uit de rug van Trent Alexander-Arnold om een voorzet van Valverde in te tikken, bleef staan.

Chaos rond stadion De finale van de Champions League tussen Liverpool en Real Madrid, die om 21.00 uur had moeten beginnen, ging vanavond bijna drie kwartier later van start. Volgens de directie van het Stade de France in Parijs kwam het tot een lange vertraging vanwege veiligheidsredenen. Supporters zonder kaartje bestormden met succes het stadion. ,,Een waardeloze organisatie’’, aldus Sander Westerveld, oud-doelman van Liverpool.’’

Liverpool ging nu ook tegen de klok spelen. Van Dijk pepte zijn ploeg op. Hij wees, gebaarde, klapte in zijn handen en kwam nu ook meer in duels als hij vooruitverdedigde tot een eind over de middenlijn. Maar voorkom maar eens dat het haastwerk wordt. Dat is zo lastig. En Liverpool heeft ook geen spitsen om het over een heel andere boeg te gooien. Na 77 minuten viel Bobby Firmino in. Ook relatief klein en gedrongen, net als alle aanvallers bij de Reds.

Real hield stand en jubelde om de 14de Champions League-beker in de clubhistorie. De deceptie en de tranen zijn er voor Liverpool en Van Dijk.

