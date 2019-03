Real Madrid begint slecht, maar wint ruim bij Real Valladolid

De 1-4 zege in het Estadio José Zorrilla in Valladolid was voor Real Madrid wel erg welkom, nadat de ploeg van Solari de afgelopen drie duels voor eigen publiek op pijnlijke wijze verloor van FC Barcelona (0-3 en 0-1) en Ajax (1-4). Middenvelder Anuar Mohamed Tuhami uit de Spaanse enclave Ceuta maakte na een halfuur spelen de 1-0 voor Real Valladolid, maar dat had net zo goed al de 4-0 kunnen zijn voor de thuisploeg. Ruben Alcaraz schot een penalty na twaalf minuten spelen gigantisch hoog en hard over en kort daarna werden goals van Real Valladolid door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Lang kon Real Valladolid uiteindelijk niet van de voorsprong genieten, want in de 34ste minuut maakte de Franse verdediger Raphaël Varane alweer de 1-1 namens Real Madrid. Dankzij goals van spits Karim Benzema in het eerste kwartier na rust werd het vervolgens al snel 1-3. In de 51ste minuut scoorde Benzema uit een strafschop na een overtreding op Real Madrid-rechtsback Alvaro Odriozola en acht minuten later maakte hij met een kopbal uit een hoekschop zijn tweede treffer van de avond. Luka Modric maakte er in de 85ste minuut zelfs nog 1-4 van, nadat de Braziliaanse middenvelder Casemiro in de 80ste minuut de eerste rode kaart (twee keer geel) uit zijn loopbaan kreeg.