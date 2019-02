Real Madrid blameert zich thuis tegen laagvlieger Girona

Real Madrid trad met zes wijzigingen aan in vergelijking met de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League (1-2). Zo moesten onder anderen Gareth Bale, Nacho, Dani Carvajal en Vinícius op de bank beginnen.



Door een fraaie kopbal van Casemiro kwam Real Madrid in de 25ste minuut op voorsprong. De lichtzinnige thuisclub verzuimde daarna de broze marge uit te bouwen.



De Uruguyaanse spits Cristhian Stuani zorgde na ruim een uur voor de gelijkmaker uit een strafschop, na een handsbal van Sergio Ramos (1-1). Real Madrid was daarna de kluts kwijt. Portu schoot eerst nog op de paal voordat hij met een kopbal van dichtbij zijn ploeg op voorsprong bracht (1-2). In de slotminuut moest Sergio Ramos nog van het veld na zijn tweede gele kaart. Het was voor de 32-jarige verdediger alweer zijn 25ste rode kaart als speler van Real Madrid.