Real Madrid haalt Spaanse bondscoach als trainer

Real Madrid heeft Julen Lopetegui aangetrokken als nieuwe trainer. Opvallend is dat de Spanjaard op dit moment nog de Spaanse selectie op het WK in Rusland onder zijn hoede heeft.

De 51-jarige Spanjaard tekent een contract voor drie jaar. Lopetegui volgt Zinedine Zidane op nadat de Fransman vorige maand plots afscheid nam van Real Madrid. Zidane veroverde bij de Koninklijke drie jaar op rij de Champions League.

Lopetegui was in zijn actieve loopbaan als doelman afkomstig uit de jeugd van Real Sociedad, voordat hij bij Real Madrid tekende. In de hoofdstad speelde hij vooral in het tweede elftal en was hij stand-in voor Francisco Buyo, bij Las Palmas was hij op huurbasis een seizoen lang wél eerste keus.

Bij het bescheiden CD Logronés - dat in die jaren in de Primera División speelde - verdiende Lopetegui in 1994 zijn enige interland, waarna hij als reservedoelman ook mee mocht naar het WK in de Verenigde Staten.

Barcelona

Na het mondiale eindtoernooi ging Lopetegui aan de slag bij Barcelona, waar hij aanvankelijk werd gehaald als vervanger van de vertrokken Andoni Zubizarreta. Na een slecht begin verloor hij zijn plek onder de lat echter aan Carles Busquets, de vader van huidig Barça- en Spanje-middenvelder Sergio.

Als trainer begon Lopetegui vervolgens bij Rayo Vallecano en als assistent bij Spanje Onder-17. Via het tweede elftal van Real Madrid (2008/09), Spanje Onder-19 en Onder-20 én Jong Spanje, werd hij in 2014 trainer van FC Porto. In 2016 stelde Spanje hem aan als opvolger van de iconische Vicente Del Bosque.