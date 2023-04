Real Madrid hoeft zich niet bovenmatig in te spannen tegen Celta de Vigo voert druk op Barça op

AS Roma stoomt Paulo Dybala klaar voor duel met Feyenoord: Argentijn terug op trainings­veld

Het lijkt erop dat AS Roma donderdag in de return tegen Feyenoord kan beschikken over Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller trainde dinsdag weer mee met de selectie van trainer José Mourinho. Dybala had afgelopen week tijdens het eerste duel in de kwartfinales van de Europa League een spierblessure opgelopen.