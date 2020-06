Real Madrid houdt Barça in vizier na zege op Eibar

Een afstraffing dreigde voor Eibar, maar niets bleek minder waar in het tweede bedrijf. De bezoekers konden, in tegenstelling tot voor de pauze, uitstekend tegenstand bieden en na een uur spelen werd het uit de kluts en uiteindelijk via Pedro Bigas zelfs 3-1.



In de slotfase probeerde Eibar nog wel voor een resultaat te gaan, maar Real hield vrij eenvoudig stand en trok de 3-1 voorsprong over de streep. Dankzij de zege is de achterstand op koploper en rivaal Barça weer teruggebracht tot twee punten. Eibar blijft zestiende en blijft strijden tegen degradatie.