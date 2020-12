Real Madrid krijgt wat lucht met knappe zege op Sevilla van Luuk de Jong

Corona bij Newcastle United: wedstrijd uitgesteld en trainings­com­plex gesloten

1 december De wedstrijd in de Premier League tussen Aston Villa en Newcastle United van komende vrijdag is uitgesteld, zo meldt de BBC. Dit gebeurt omdat bij Newcastle sprake is van een uitbraak van het coronavirus. De club heeft daarom een verzoek ingediend het duel later te spelen, hetgeen is gehonoreerd.