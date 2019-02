Real Madrid maakt zich op voor loodzware maand: ‘Opzettelijk? Ik hoop van niet’

Door Edwin Winkels



Het was de tweede vraag aan Real Madrid-coach Santiago Solari op de persconferentie gisteren, voorafgaand aan het eerste bekerduel, van vanavond (21.00 uur) met FC Barcelona. Over het programma. Maar niet dat volledige programma. Het ging ook niet over Ajax, over precies een week de tegenstander. Zelfs niet over Atlético Madrid, dat komende zaterdag wacht. Het ging, natuurlijk, over die eeuwige rivaal, Barça, en het voordeel dat de Catalanen hebben.