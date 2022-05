Real Madrid na sensationele comeback tegen City naar Champions League-finale tegen Liverpool

Finale in ParijsReal Madrid geeft nooit op. De mantra van de club bleek opnieuw waar. Toen de wedstrijd tegen Manchester City verloren en ten einde leek, dwong de Koninklijke een verlenging af door twee late goals van invaller Rodrygo. Karim Benzema maakte in de verlenging de beslissende goal uit een strafschop en zorgde daarmee voor een finale tegen Liverpool op 28 mei in Parijs.

Door Edwin Winkels



Drie clubs begonnen dit seizoen aan de Champions League als grote favorieten, een rol die ze tijdens het toernooi ook alle drie bevestigden. Tot ze Real Madrid tegenkwamen. Na Paris Saint-Germain en Bayern München moest ook Manchester City genadeloos en pijnlijk buigen voor de wonderlijke kracht van de Koninklijke, de ploeg die nooit opgeeft, ook al staat hij achter en is hij lange tijd de mindere.



Voor eigen publiek werkten de Madrilenen de 4-3 nederlaag in de heenwedstrijd (die net zo goed een 8-3 had kunnen zijn) weg. En zoals zo vaak dit seizoen gebeurde dat kort voor de sluitingstijd van de snoepwinkel waarvan Real Madrid, met dertien trofeeën, verreweg het meest van allen heeft genoten. Liverpool is gewaarschuwd.

Alles leek beslist toen Riyad Mahrez een kwartier voor tijd Manchester City in een moeizame wedstrijd op voorsprong zette: 0-1. De Algerijn schoot de bal snoeihard bij de eerste paal binnen. De bezoekers leken hun zenuwen op te kunnen bergen, deze klap leek voor Real de definitieve, het einde van die uitzonderlijke weg door Europa. Maar die Engelse zenuwen keerden kort voor tijd in een veelvoud terug, tegelijk met de trots en de hoop van de Madrilenen.

Zelfs coach Carlo Ancelotti leek de handdoek in de 90ste minuut in de ring te hebben gegooid en was in de dug-out gaan zitten; vier dagen na het landskampioenschap zou er geen tweede feestje volgen. Tot invaller Rodrygo de rol van Karim Benzema en Vinicius Junior overnam. Ancelotti had hem op de bank gelaten, wilde met een vierde middenvelder, de Braziliaanse breker Casemiro, meer zekerheid inbouwen, terwijl zijn ploeg toch de achterstand van de heenwedstrijd moest wegwerken.

Maar de nood brak vanzelfsprekend zijn behoudende wet. Vlak voor de 0-1 van City was Rodrygo al voor Toni Kroos in het veld gekomen. Twintig minuten later, waarin de bezoekers nog kansen op de 0-2 hadden, zette de Braziliaan het Bernabéu in brand. In de 90ste en 91ste minuut schoot en kopte hij tweemaal van dichtbij raak. Ancelotti was net zo verbijsterd als Guardiola een paar meter naast hem.

Volledig scherm © ANP / EPA

Al snel in de verlenging maakte de thuisclub gebruik van de mentale opdonder waarvan de bezoekers nog duizelden. De Portugese captain Ruben Dias tikte Benzema in het strafschopgebied aan en de Fransman schoot zelf de strafschop binnen, zijn vijftiende goal dit seizoen in de Champions League, om kort daarna uitgeput en lichts gekwetst vervangen te worden. Benzema kwam daarmee op 43 goals in 43 duels dit seizoen. Zijn werk was gedaan, want die derde treffer bleek onoverkomelijk voor de grote favoriet, de ploeg die thuis verzuimd had genoeg afstand te nemen.

Guardiola had een uitstekende staat van dienst als trainer met zijn bezoeken aan het Bernabéu. Van de negen wedstrijden verloor hij er maar één, met Bayern München. Dit tweede verlies zal hem nog lang heugen. Want tegelijkertijd lijkt er voor hem al tien jaar een vloek op de Champions League te rusten. In 2011 veroverde hij de laatste van de twee met FC Barcelona. In de drie jaar met Bayern München strandde hij in de halve finale.

Nu, in zijn al zesde seizoen bij Manchester City, moest het er na de nederlaag in de finale vorig jaar tegen Chelsea eindelijk van komen. Tegen Liverpool, ook de grote rivaal in de Premier League. Maar niets daarvan. In plaats van City voor zijn eerste, gaat Real voor zijn veertiende grote Europese Cup.

Herhaling van finales van 1981 en 2018

Dani Carvajal, Gareth Bale, Marcelo, Isco, Luka Modric en Karim Benzema kunnen met Real Madrid op 28 mei 2022 hun vijfde Champions League in negen seizoenen winnen. Nog nooit verloor een Spaans team van een Engels team in de finale van de Champions League. Vier jaar geleden stonden Real Madrid en Liverpool ook tegenover elkaar in de finale. Het werd toen 3-1 in Kiev door goals van Benzema en Bale (2x), maar ook dankzij een blunderende Loris Karius. Liverpool won in 1981 in de finale van Real Madrid met 1-0 door een goal van Alan Kennedy in de 82ste minuut. Deze finale werd gespeeld in het Parc des Princes in Parijs, de thuishaven van Paris Saint-Germain. De finale op zaterdag 28 mei wordt gespeeld zal worden gespeeld in het Stade de France, sinds 1997 de thuishaven van het nationale team van Frankrijk in Saint-Denis, iets ten noorden van Parijs.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © ANP / EPA

