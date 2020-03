Real Madrid neemt koppositie weer over van Barcelona na zege in Clásico

Punt meer in La LigaReal Madrid heeft de koppositie in La Liga vanavond weer overgenomen van FC Barcelona door de rivaal voor eigen publiek met 2-0 te verslaan. De crisissituatie, waarin beide toppers dit seizoen continu lijken te verkeren, verhuisde daardoor weer naar Catalonië. Vinícius Júnior en Mariano Díaz maakten de goals in de laatste twintig minuten. Real Madrid heeft nu weer een puntje meer met nog twaalf duels te gaan.

Door Edwin Winkels



Zeventig minuten lang het was alsof de Spaanse rivalen de ongekende status quo van meer dan een eeuw voetbalgeschiedenis in stand wilden houden. Ze begonnen aan het duel met elk 72 overwinningen in de 179 onderlinge duels. Het evenwicht bestond al voor het eerste duel van het seizoen in het Camp Nou, dat in een vrij zeldzame 0-0 eindigde. Ook in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid hielden de ploegen elkaar vanavond lange tijd volledig in evenwicht.

Volledig scherm Lionel Messi in duel met Marcelo. © Getty Images Bijna een uur lang waren de beste kansen voor FC Barcelona, maar sterspeler Lionel Messi, die in 43 Clásico’s al 26 scoorde, miste zijn schaarse mogelijkheden. Het stelde de thuisclub in staat terug te keren in de wedstrijd in een sterk laatste half uur. Met twee bijna-doelpunten schudde Isco (een prachtige redding van Ter Stegen én een van Piqué op de doellijn) zijn ploeggenoten wakker. Vinícius Júnior benutte het overwicht, geholpen door dezelfde Piqué, die de inzet van richting veranderde.

Tactisch duel

Het waren de hoogtepunten, in een boeiend en vooral heel tactisch duel, waarin voor beide het balbezit en de nauwkeurige en snelle passing op de eerste plaats kwamen. Waarin de tactiek van de trainers, eigenlijk volledig in strijd met de mogelijkheden van beide grootmachten, een 4-4-2 was. Maar coaches Zidane en Setién beseffen dat de kracht van hun ploegen op dit moment op het middenveld liggen, en dat zij daar hun wedstrijden kunnen winnen en verliezen.

Real Madrid creëert dit seizoen ongelooflijk weinig kansen, en spits Benzema heeft er sinds het begin van dit jaar pas één benut. Barcelona, op zijn beurt, blijft te veel afhankelijk van Messi. Schiet hij uit zijn slof, zoals vorige week vier keer tegen Eibar, dan kent de ploeg geen problemen. Mist hij, zoals in Madrid, dan kan het moeilijk worden.

De Catalanen toonden aanvankelijk wel hun beste gezicht in een belangrijke uitwedstrijd, dit seizoen. Thuis zijn ze ongenaakbaar, uit kwetsbaar. Of onmachtig, traag en futloos, zoals afgelopen week in Napels. Maar daar sleepten ze een 1-1 weg, en dat gaf toch vertrouwen. Dus bepaalden zij het ritme in Madrid, hadden het meest de bal, speelden met de gedachte dat Real, twee punten achter, veel meer te verliezen had.

Volledig scherm Frenkie de Jong in duel met Casemiro. © REUTERS De Koninklijke liep midweeks een forse Europese tik op door thuis van Manchester City te verliezen. Dat verklaarde de aanvankelijke spanning en druk bij de ploeg die vorig jaar juist in deze week het hele seizoen weggooide: uitgeschakeld in de Spaanse beker én door Ajax in de Champions League, terwijl het in de competitie al op een straatlengte achter stond.

De Jong meer in beeld

In dat Ajax speelde Frenkie de Jong toen een hoofdrol, en bij zijn terugkeer in het Estadio Santiago Bernabéu leek hij erop gebrand meer aanwezig en opvallend te zijn dan de laatste weken. Veel vaker werd hij door zijn ploeggenoten opgezocht, en aan de linkerkant voelt hij zich meer op zijn gemak dan rechts, omdat het voor hem daarvandaan makkelijker is met zijn rechterbeen naar binnen te passen of te dribbelen. Maar een hoofdrol kon hij niet spelen. Die was voor een andere jongeling, 19 jaar pas. Vinícius Júnior kroonde zich tot de held van de Clásico en laat Real Madrid weer even opgelucht ademhalen. In de blessuretijd boekte Mariano Díaz ook nog een persoonlijk succesje door te scoren bij zijn eerste speelminuten van dit seizoen.

