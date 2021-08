Real Madrid opent aanval op krant na bericht over verlaten La Liga: ‘Totale onzin’

Inmiddels zou Pérez een flinke groep officials aan het werk hebben gezet om te onderzoeken of het juridisch mogelijk is om La Liga te verruilen voor de veel lucratievere Engelse Premier League. Vanwege het vele geld dat omgaat in het Engelse voetbal, heeft die competitie de voorkeur van de Real-preses. Toch wordt ook het toetreden tot de Bundesliga of de Serie A onderzocht, schrijft de krant, die zich beroept op bronnen uit de organisatie van Real.

Statement

Via een statement op de clubwebsite ontkent Real Madrid echter dat er sprake is van een vertrek uit de Spaanse competitie. ,,Vanwege de berichtgeving in de krant El Mundo Deportivo van vandaag, waarin te lezen is dat wij zouden onderzoeken of het mogelijk is om La Liga in te ruilen voor de Premier League, wil Real Madrid duidelijk maken dat dit totale onzin is. Het is een absurd idee en tevens onmogelijk. Het enige doel van deze berichtgeving is het zorgen voor onrust bij onze club.”