Real Madrid wil assist van Luka Modric inlijsten en plekje geven in museum: ‘Dit is kunst’

Met videoVoetballiefhebbers raken ook vandaag niet uitgepraat over de assist van Luka Modric in de kwartfinales van de Champions League. De Kroatische vedette van Real Madrid leidde tegen Chelsea met een schitterende pass de 1-3 van Rodrygo in.

Real maakte kort na het bereiken van de laatste vier een vergelijking met de Mona Lisa. Op de bewerkte foto heeft de Mona Lisa in het Louvre plaatsgemaakt voor een foto van Modric, die de bal van de buitenkant van zijn voet laat vertrekken.

,,De pass met buitenkant voet van Modric over 25 meter kan rechtstreeks naar het museum. Hij wekte Madrid weer tot leven met een flits van klasse. Zijn optreden op 36-jarige leeftijd is uniek in het voetbal”, schreef Marca ook in de krant.

Stem kwijt

,,Dat was gewoon illegaal, die bal. Ik liep alleen maar te schreeuwen. Luka, Muka, whatever! Echt fenomenaal gewoon”, zei analyticus Rio Ferdinand in de studio. ,,Door die pass van Modric ben ik mijn stem kwijt!”

Ook op sociale media werd de pass van Modric breed uitgemeten. ,,Wat is kunst, wat is kunst? De pas van Modric dat is kunst!”, schreef de Belgische oud-international Franky Van der Elst.

Real verloor na verlenging met 3-2 van Chelsea, maar dat was na de eerdere 3-1-overwinning voldoende om alsnog naar de halve finale te gaan.

Volledig scherm Luka Modric celebrates after his team qualified for the semifinals, at the end of the Champions League, quarterfinal second leg soccer match between Real Madrid and Chelsea at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, Tuesday, April 12, 2022. (AP Photo/Manu Fernandez). © AP