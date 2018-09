Real Madrid wint eenvoudig bij debuut Courtois

Courtois moest in de vorige wedstrijden genoegen nemen met een plek op de bank, omdat trainer Julen Lopetegui aanvankelijk vasthield aan Keylor Navas in het doel. De Belgische doelman, voor zo'n 40 miljoen euro overgekomen van Chelsea, mocht vanavond dus wel onder de lat staan in de competitiewedstrijd tegen Leganés.



De Belgische doelman moest in de 24ste minuut zijn eerste tegentreffer slikken. Vanaf de stip was het Guido Carrillo die scoorde. Dat betekende de 1-1, want Gareth Bale had eerder de score geopend.



Die 1-1 tussenstand was ook de ruststand. In de tweede helft kwam Real Madrid echter op gang. Karim Benzema had na rust een kwartier nodig om tweemaal het netje te vinden. Omdat ook Sergio Ramos in de 66ste minuut een duit in het zakje deed, won de Koninklijke betrekkelijk eenvoudig met 4-1 van Leganes.



Real Madrid heeft na drie duels al vijf punten meer dan stadgenoot en rivaal Atlético. De ploeg van trainer Diego Simeone ging met 2-0 onderuit bij Celta de Vigo door doelpunten van Maximiliano Gómez en Iago Aspas. Celta staat door de zege tweede met zeven punten. FC Barcelona kan net als Real ook op negen punten komen als het zondag wint van SD Huesca.