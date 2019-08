Real na rood Modric met de schrik vrij, Bale bewijst waarde

Na rust draaide Celta Real de duimschroeven aan. De 1-1 leek een kwestie van tijd, helemaal nadat Luka Modric op aanraden van de VAR met een directe rode kaart de kleedkamers op mocht zoeken. Modric kwam te laat en raakte de enkel van Denis Suárez, maar rood leek een erg zware straf. Nestor Araujo, Gabriel Fernandez en Iago Aspas lieten daarna nog grote kansen onbenut.



Waar de gelijkmaker van Celta in aantocht leek, lag de bal aan de andere kant opeens achter Ruben Blanco. En hoe. Toni Kroos besloot vanaf een meter of 25, schuin voor het doel, maar eens uit te halen en zag het leer via de onderkant van de lat schitterend binnen vallen. Daarmee brak de Duitse middenvelder meteen het verzet van de thuisploeg. Onder applaus van het bezoekende publiek werd de moegestreden Bale even later gewisseld voor Isco. Met een stevige handdruk leek Zidane te zeggen: vergeven en vergeten. De succescoach zag tien minuten voor tijd invaller Lucas Vasquez na een wonderschone aanval zelfs nog voor 0-3 zorgen. De talentvolle Iker Losada tekende namens Celta voor het slotakkoord: 1-3.



Gisteravond ging regerend kampioen FC Barcelona bij het officiële debuut van Frenkie de Jong wel in de fout. Athletic Bilbao bleek met 1-0 te sterk.