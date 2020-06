Real op pole position in Spanje: ‘Het gaat voor Barça moeilijk worden de Liga nog te winnen’

Door Edwin Winkels



Het zouden elf finales worden, zei Real-trainer Zinedine Zidane toen de Primera División zich ruim een week geleden op gang trok. Elf finales die allemaal gewonnen zouden moeten worden, waarin elk puntverlies fataal zou kunnen zijn. ,,Als we ze alle elf winnen, zijn we kampioen,” aldus de Fransman.



Er resteren er nu nog negen, en inderdaad, Real Madrid is kampioen als het die allemaal wint. De ploeg heeft alles in eigen hand, na de 0-0 van Barcelona bij Sevilla. Bij winst in San Sebastián komt de Koninklijke in punten op gelijke hoogte, maar heeft het het voordeel van het onderlinge resultaat, dat in Spanje zwaarder weegt dan het doelgemiddelde. Real speelde gelijk in het Camp Nou, en won thuis van de aartsrivaal.

Quote Ik denk niet dat Real nog punten gaat verliezen, als je ziet wat er in hun eerste twee wedstrij­den is gebeurd. Gerard Piqué

Voor Barça-verdediger Gerard Piqué was het gisteren rond middernacht al duidelijk. ,,We gaan het proberen, maar het gaat erg moeilijk worden de Liga nog te winnen. Ik denk niet dat Real nog punten gaat verliezen, als je ziet wat er in hun eerste twee wedstrijden is gebeurd.”

De goede verstaanders hoorden daarin een verholen klacht richting de arbitrage. In die twee thuiswedstrijden kreeg de Koninklijke op enkele beslissende momenten de VAR aan zijn kant. Van tegenstander Valencia werd het openingsdoelpunt afgekeurd; Real won vervolgens de, op papier, zwaarste wedstrijd na de coronastop. Na het bezoek aan Real Sociedad lijkt een tweede reis naar Baskenland, naar Athletic de Bilbao, het grootste obstakel.



Barcelona ontvangt nog Atlético Madrid, met Sevilla de moeilijkste tegenstander in het competitieslot. Bij Sevilla startten de Catalanen fel en goed, maakte Messi uit een vrije trap bijna de 0-1, maar zakte de ploeg na de eerste verplichte drinkpauze – na een half uur – helemaal weg. Het trio voorin (Messi, de teruggekeerde Suárez en nieuwkomer Braithwaite in plaats van de bekritiseerde Griezmann) kreeg nauwelijks nog kansen en achterin behoedde doelman Ter Stegen Barça voor een nederlaag.

Bij Barça ontbrak Frenkie de Jong vanwege een kuitblessure. De Nederlander voelde de eerste pijn een week geleden, in de eerste wedstrijd na de coronastop, en vroeg in de slotfase bij Mallorca om een wissel. Tegen Leganés zat hij op de bank, nu had Sétien hem thuisgelaten. Bij Sevilla kon naamgenoot Luuk in de zeventig minuten dat hij in het veld stond niet eenmaal op doel schieten. De club uit Andalusië blijft derde in de Liga.



,,Een punt is beter dan niets,” troostte Barça-coach Quique Sétien zich na afloop. Hij wilde niet meegaan in het negatieve denken van Piqué. ,,Zijn reactie is logisch, op zo’n moment van teleurstelling. Maar we wisten dat het moeilijk zou worden alle wedstrijden te winnen. Ik zeg niet dat we nu dezelfde kansen als Real hebben, maar laten we afwachten wat ze doen.”