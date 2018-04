Real profiteert van nederlaag Valencia

Isco opende in de eerste helft de score. De middenvelder van Real krulde de bal bij een vrije trap over de muur in de linkerhoek, onhoudbaar voor doelman Roberto van Málaga. In de tweede helft tikte Casemiro de 2-0 binnen na een combinatie met Karim Benzema en Isco. Pas ver in blessuretijd kon Málaga iets terugdoen. Via de Uruguyaan Diego Rolán werd het 1-2.