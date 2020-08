Record gloort voor onneembare vesting United in Europa League

Sevilla-Man UnitedAls topfavoriet voor de Europa League-winst treft Manchester United vanavond in de have finale die andere gegadigde voor de eindzege: Sevilla. De Spanjaarden moeten in het Rhein Energie Stadion in Keulen (aftrap 21.00 uur) proberen een gaatje te vinden in de rotsvaste defensie van de Engelsen.

In de Europa League hield Manchester United onder Ole Gunnar Solskjaer acht van de elf wedstrijden de geliefde nul: 73 procent van de wedstrijden hield Europa League-sluitpost Sergio Romero zijn doel schoon. Van alle coaches in de clubhistorie die meer dan tien Europa League-duels aan het roer stonden, was niemand defensief meer solide dan de Noorse coach.

In totaal staat Manchester United dit seizoen al op acht clean sheets in de Europa League. Daarmee is het eigen clubrecord geëvenaard. In vijf seizoenen werden de Red Devils óók acht wedstrijden niet gepasseerd. Mocht United tegen het Sevilla van Luuk de Jong opnieuw achterin de zaken goed op orde hebben, schrijft het dus historie.

Volledig scherm Ole Gunnar Solskjaer. © Pool via Reuters

Bij Manchester United verdedigt zoals gezegd Sergio Romero steevast het doel. Dit seizoen hoefde de Argentijn, die in het verleden voor AZ uitkwam, pas tweemaal te vissen. Verder is miljoenenaankoop Harry Maguire het kloppende hart in het centrum. De Engelsman wordt in Engeland zwaar bekritiseerd, maar sinds zijn komst incasseerde United ook in de Premier League aanzienlijk minder goals.

Verlenging

Ook afgelopen week tegen FC Kopenhagen bleef het Engelse doel schoon. De topclub had uiteindelijk een verlenging nodig om de Denen van zich af te schudden (1-0). In de groepsfase stonden de Mancunians nog tegenover AZ. De Alkmaarders blonken in de eredivisie uit met hun aanvallende kwaliteiten, maar slaagden er ook niet in om door de muur van Manchester heen te breken.

In de halve finale van de Europa League staat Manchester United tegenover Sevilla, de ploeg die het tweede Europese toernooi deze eeuw al vijf keer won. Manchester United zegevierde in 2017. Destijds was Ajax de tegenstander. De Amsterdammers zagen hun droom uiteenspatten tegen het United van toenmalige coach José Mourinho en gingen met 2-0 onderuit.