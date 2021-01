Recordaankoop Napoli loopt tegen de lamp na feestje in Nigeria

Osimhen is al vanaf begin november geblesseerd. De Nigeriaan ontwrichtte bij een interland zijn schouder en revalideert sindsdien in België. Voor de feestdagen was Osimhen vorige week weer even in Nigeria.

Met alle gevolgen van dien, want enkele dagen later komt Napoli met het statement dat de spits positief is getest en voorlopig niet inzetbaar is. Een streep door de rekening voor de Italianen én Osimhen die weer zo goed als fit was. Napoli staat vijfde in de Serie A en speelt deze maand op 20 januari onder meer nog voor de Italiaanse Super Cup tegen Juventus.