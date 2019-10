Recordaantal fans bij vrouweninterland Engeland-Duitsland

Of het treffen tussen Engeland en Duitsland ook wereldwijd de vrouwenwedstrijd wordt met de meeste bezoekers ooit, valt nog te bezien. De kans is groot dat op 9 november niet iedereen komt opdagen en bovendien zaten er bij de WK-finale in 1999 tussen VS en China in de Rose Bowl in Pasadena (Californië) liefst 90.185 toeschouwers.



De beste bezochte vrouwenwedstrijd in Europa is de finale van de Olympische Spelen van 2012 in Londen, toen de VS voor 80.203 fans het goud pakte tegen Japan.