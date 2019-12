Recordnederlaag voor Milan tegen Atalanta, heerlijke treffers Gomez en Ilicic

Möncheng­lad­bach staat 'herfstti­tel' in Bundesliga af aan Leipzig

21 december Borussia Mönchengladbach is in de Bundesliga twee punten achterop geraakt bij koploper Leipzig. De club van trainer Marco Rose speelde gelijk bij Hertha BSC, dat onder leiding van de nieuwe coach Jürgen Klinsmann aan een opmars bezig lijkt. In Berlijn bleef het 0-0.