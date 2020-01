Rekik: Vergeet niet te lachen, zegt Klinsmann voor elk duel, en dat werkt

Volgens Rekik is de werkwijze van Klinsmann de voorbije maand van doorslaggevende betekenis geweest bij Hertha, dat na het ontslag van Ante Covic op de 16de plaats stond in de Bundesliga. ,,Klinsmann beheerst de kunst van het motiveren”, zegt oud-PSV’er Rekik vandaag in Bild. ,,En de lach op onze gezichten is terug. Daar legt hij echt de nadruk op. Hij is mijn tiende trainer in mijn loopbaan, maar de eerste die kort voor elke wedstrijd zegt: ‘Jongens, vergeet niet te lachen.’ En dat werkt.”



Hertha werkt in voorbereiding op de tweede seizoenshelft momenteel een trainingskamp af in Orlando, Florida.