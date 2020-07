‘Rekordmeister’ Bayern blijft records aaneen rijgen

Bayern verbrak met de zege op het Bayer Leverkussen van Peter Bosz, goed voor de 20ste DFB Pokal uit de historie, het eigen clubrecord met de dertiende dubbel uit de geschiedenis. Bovendien boekte de ploeg van Hans-Dieter Flick haar 17de overwinning op rij in alle competities. Dat was Bayern in de ruim 120-jarige geschiedenis nog nooit gelukt. Ook bleef de Duitse ‘Rekordmeister’ voor de 26ste keer in successie ongeslagen in alle competities. Ook dat was nieuw voor FC Hollywood.