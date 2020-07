Renault blijft protesteren tegen wagens Racing Point in Formule 1

Eljero Elia met Basaksehir kampioen van Turkije

22:47 Eljero Elia is vanavond met Medipol Basaksehir kampioen geworden van Turkije. Het is voor de in 2014 opgerichte club de eerste landstitel. Basaksehir klopte Istíkbal Mobílya Kayserispor met 1-0 door een treffer Mahmut Tekdemir. Basaksehir kan één duel voor het einde niet meer achterhaald worden door de concurrentie.