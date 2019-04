Rennes verrast PSG in bekerfinale, rood voor Mbappé

De penaltyreeks maakte Kylian Mbappé niet meer de mee. De jonge Franse vedette kreeg in de slotfase van de verlenging rood na een schandalige overtreding op Damian da Silva.

Vanaf elf meter toonden beide ploegen zich uiterst koelbloedig. De eerste elf strafschoppen werden onberispelijk raak geschoten raak geschoten. PSG-invaller Christopher Nkunku werd uiteindelijk de schlemiel van avond. Hij schoot de twaalfde penalty over.

Volledig scherm Kylian Mbappé (r) heeft rood gekregen en snapt daar zelf niets van. © AP

PSG-verdediger Dani Alves had in het Stade de France de 40ste hoofdprijs uit zijn loopbaan kunnen winnen. Maar de 35-jarige Braziliaan en zijn ploeggenoten lieten de trofee min of meer uit hun handen vallen. En dat terwijl Alves het bal nog wel zo fraai had geopend. De verdediger nam in de 13de minuut een hoekschop van zijn landgenoot Neymar van buiten het strafschopgebied vol op zijn slof: 1-0.

Rennes werd in de beginfase bij tijd en wijle overlopen. Mbappé miste oog in oog met doelman Koubek de uitgelezen kans op 2-0, maar even later stond die stand alsnog op het bord. Na een onderschepping van Alves werd Neymar op maat bediend door Angel di Maria. De eindelijk weer herstelde vedette rondde beheerst af.

Maar nadat de Parijse storm een beetje was gaan liggen, kwam de nummer 11 van Ligue 1 nog voor rust terug. M’Baye Niang had in de 38ste minuut nog pech met een schot op de paal. Twee minuten later was Rennes door een eigen goal van Presnel Kimpembe, die na een voorzet van Hamari Traoré zijn doelman Alphonse Aréola verraste, weer helemaal terug in de wedstrijd.

Na rust kreeg het aandringende Rennes loon naar werken. Halverwege de tweede helft kopte Mexer uit een hoekschop de gelijkmaker binnen. En dus eindigde de boeiende finale in een slijtageslag. In de verlenging ontsnapte Rennes toen Mbappé na een snelle counter op de paal schoot.

Aan de andere kant had PSG niets te klagen dat Hatem Ben Arfa, de man die nog een rekening open heeft staan bij zijn oude club, de bal in de tweede helft van de verlenging net naast het doel krulde. Ben Arfa

Behalve in een slijtageslag ontaarde het duel ook in een ordinaire schoppartij waarbij de vraag was wie als eerste rood zou krijgen. Dat werd uiteindelijk Mbappé, die na zijn onbezonnen tackle op Damian da Silva terecht werd weggestuurd.

Volledig scherm De spelers van Rennes gaan uit hun dak na het winnen van de strafschoppenserie. © AP