Rentree Robben dichterbij: ‘Hij is gezond, goed en gemotiveerd’

Torino wil eindelijk weer stunten bij Juventus: ‘We moeten niet bang zijn’

16:31 Torino wil morgenavond voor de eerste keer in 24 jaar weer een keer de derby van Turijn uit bij Juventus winnen. ,,Het eerste wat we moeten doen is onze angst opzijzetten’', zegt middenvelder Armando Izzo.