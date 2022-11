‘Respectloze’ Robert Lewandowski moet drie wedstrijden toekijken bij Barcelona

De aanvaller werd op 8 november in het met 2-1 gewonnen duel met Osasuna van het veld gestuurd na zijn tweede gele kaart. Bij het verlaten van het veld maakte hij een gebaar naar de scheidsrechter dat hem zwaar is aangerekend door de tuchtcommissie van de Spaanse voetbalbond. Twee van de drie wedstrijden van zijn schorsing krijgt hij voor ‘minachting en gebrek aan respect jegens de arbiter’, meldt de bond.

De schorsing van Lewandowski gaat in na het WK in Qatar. De topscorer van Spanje is de vedette in de Poolse ploeg. Hij mist bij de hervatting van La Liga de wedstrijden tegen Espanyol, Atlético Madrid en Getafe.

Lewandowski had eerder aangegeven dat het gebaar, waarbij hij met zijn vinger zijn neus aantikte, bedoeld was voor trainer Xavi en niet voor de scheidsrechter. ,,Het is mijn schuld, want ik kreeg die twee gele kaarten. Maar het gebaar was voor Xavi”, aldus de Poolse spits.

Gerard Piqué kreeg zelfs een schorsing van vier wedstrijden opgelegd. Hij ontving in zijn allerlaatste duel voor Barcelona, nota bene als wisselspeler, een rode kaart omdat hij na het rustsignaal in het duel bij Osasuna op weg naar de kleedkamer een grote mond had tegen de scheidsrechter. Piqué zal de schorsing niet hoeven uitzitten, omdat hij na de wedstrijd tegen Osasuna zijn carrière heeft beëindigd.