Reus na rentree matchwinner voor Dortmund tegen oude club Gladbach

Replay Tottenham Hotspur staat opnieuw voor schut in FA Cup

19:14 Tottenham Hotspur maakte afgelopen dinsdag indruk in de Champions League met een 2-2 gelijkspel bij Juventus, maar de ploeg van Mauricio Pochettino overtuigt dit seizoen nog niet echt in de FA Cup. Tegen Rochdale, de nummer 24 van de League One, werd het vanavond ook 2-2. De miljoenenploeg uit Londen heeft daarom nog een replay op Wembley nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de FA Cup.