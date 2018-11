Ribéry biedt excuses aan voor aanval op tv-analyticus

De twee kemphanen troffen elkaar in München. Daarbij waren clubpresident Uli Hoeness en sportdirecteur Hasan Salihamidzic namens Bayern aanwezig. Bij dat onderhoud betuigde Ribéry spijt. Het geschil was daarmee uit de wereld.



Guillou had bij de tv-zender BeIN Sports Ribéry verantwoordelijk gehouden voor twee doelpunten van Dortmund. Dat had weer de woede opgewekt van Ribéry's echtgenote Wahiba. Die had op Instagram gemeld dat Guillou gewisseld moest worden, maar had het bericht later weer gewist. De woede bij manlief was niettemin gewekt, met een onverkwikkelijk handgemeen tot gevolg.