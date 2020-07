Ricky van den Bergh over keepende voetballers: ‘Je moet vooral lui zijn’

Als invaldoelman was Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos gisteravond de grote man tegen Eibar (bekijk hierboven de samenvatting). Na zijn eerdere doelpunt, hield hij met een knappe redding de 1-0 voorsprong overeind. In Nederland is Ricky van den Bergh ervaringsdeskundige. Hij vertelt wat je als veldspeler moet doen als je plots op doel moet.

Dat Ricky van den Berg op 4 april 2010 wat bijzonders deed, is hem nog altijd duidelijk. ,,Want tien jaar later gaat het er nu nog over”, zegt de Hagenaar, die als aanvallende middenvelder van ADO het laatste kwartier van de thuiswedstrijd tegen Ajax moest keepen. Nadat Robert Zwinkels al geblesseerd was uitgevallen, kreeg vervanger Barry Ditewig rood.

Quote Ik had er geen hekel aan, vond het zelfs wel lachen. Als ze maar niet van te dichtbij schoten Ricky van den Bergh Van den Bergh stapte bij een 0-0 stand zelf naar voren, maar wat moet je daarvoor kunnen om dat te doen? ,,Je moet vooral lui zijn”, zegt Van den Bergh (39). ,,Vaak gebeurt het aan het einde van de wedstrijd. Dat was toen ook zo. Nou, bij mij was de pijp aardig leeg. Het leek mij een mooi alternatief voor een wissel.”



Natuurlijk stond Van den Bergh niet voor het eerst op doel. Vroeger bij het buitenspelen was hij vaak vliegende keeper en later als prof liet de begaafde middenvelder tijdens trainingen zien dat hij best een balletje kan tegenhouden. ,,Ik had er geen hekel aan, vond het zelfs wel lachen. Als ze maar niet van te dichtbij schoten.”

Dat gebeurde tegen Ajax niet, een afstandsschot in blessuretijd van Toby Alderweireld was hem uiteindelijk te machtig. ,,Het moeilijke van die bal was dat er twee ADO-spelers nog voorlangs kwamen. Ik zag hem daardoor te laat aankomen. Met ruimte voor me had ik hem overigens ook niet gehad, hoor. Zo goed als toen heeft Alderweireld nooit meer geschoten.”

Geen heldenrol

Ondanks de 0-1 nederlaag tegen de rivaal, haalt Van den Bergh nog altijd genoegen uit het moment. ,,Een puntje was verdiend, maar het was leuk om het nog zo’n lange tijd vol te houden. Het leukste was nog dat Alderweireld mij na afloop mij in de armen viel. Nee, een heldenrol had ik niet. Dat we later dat jaar met 0-1 in de Arena wonnen, vind ik veel mooier.”

Volledig scherm Gelegenheidsdoelman Ricky van den Bergh van ADO Den Haag stompt de bal uit het doelgebied na een hoekschop van Ajax. © ANP

Toch is zijn avontuur als keeper voor Van den Bergh nog altijd iets komisch. ,,Het is toch humor? Ik ben 1 meter 78 en stond op doel, dat klopt helemaal niet. Daar had ik op het veld met Pascal Bosschaart en Lex Immers ook een discussie over. Wie moest op doel? ‘Ik’, zei ik direct. Zij lachen, want ik was de kleinste van allemaal. Het shirt was ook veel te groot, net als de handschoenen. Het zag er niet uit, maar we pakten zo nog bijna een punt tegen Ajax.”

Tip

De keeperstrainer van Sevilla zei maandagavond tegen Ocampos dat hij vooral het doel niet moest uitkomen en juist tussen de palen moest blijven staan. Wat is de tip van Van den Bergh? ,,Zet altijd een aanvallend ingestelde speler op doel, die weet wat de tegenstander gaat doen. Die kunnen aan de manier van doen zien of en waar iemand gaat schieten.”

Toch blijft het niet bij de keuze voor een veldspeler, dan begint het pas. Van den Bergh ging gewoon staan, zonder angst. ,,Dan is het gewoon een kwestie van heel hoog springen. Nee, ik voelde me niet klein. Voor een keeper is het belangrijk dat je reikwijdte hebt. Daar had ik nooit moeite mee, net als bij koppen gaat het niet om lengte maar om timen. Als je dat beheerst, kan je veel winnen.”

Volledig scherm Ricky van den Bergh begon het duel met Ajax in 2010 gewoon als veldspeler. © Jasper Ruhe