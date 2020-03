Rits goud waard voor Club Brugge tegen regerend kampioen

De Bruggenaren kwamen in Genk sterk uit de startblokken. Bij de eerste aanval in de derde minuut bracht Charles De Ketelaere de gasten op voorsprong. Nog geen zes minuten later kwam Genk alweer op gelijke hoogte. Na balverlies van Eduard Sobol kwam de bal in de voeten van de Japanner Junya Ito terecht, die profiteerde van dit buitenkansje.



Genk putte moed uit de gelijkmaker en richtte zich meer op de aanval. Mede dankzij goede reddingen van Club-doelman Mignolet bleef het 1-1. In de tweede helft nam Club Brugge toch weer het initiatief. Invaller Siebe Schrijvers was dicht bij de tweede treffer van Club Brugge, maar hij schoot op de paal. Niet veel later kreeg De Ketelaere een uitgelezen kans op zijn tweede doelpunt, maar ook hij mikte vrij voor het doel op de paal. In de slotminuut schoot Rits toch nog raak en bezorgde zijn ploeg de zege.