River Plate overleeft hete return bij Boca Juniors en plaatst zich voor finale

De return van afgelopen nacht in La Bombonera, de imposante thuishaven van Boca Juniors, was er een onder volle hoogspanning. Boca Juniors had duidelijk iets goed te maken na de verloren finale van 9 december 2018 in Madrid. Die wedstrijd werd destijds in Estadio Santiago Bernabéu gespeeld nadat de spelersbus van Boca Juniors was bekogeld voor de return in het Estadio Monumental van River Plate. Ook de wedstrijd van vannacht had weer zijn verhaal, want de wedstrijd begon ruim een kwartier later omdat de Braziliaanse arbiter alle witte papiersnippers van het veld wilde hebben voor hij floot voor de aftrap.