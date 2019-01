Robben gevleid door alle belangstelling: ‘Ben hier best trots op’

Barça wint bij Getafe en slaat gaatje met concurren­tie

6 januari FC Barcelona is de grote winnaar van de achttiende speelronde in La Liga. Dankzij de moeizame 1-2 zege bij Getafe is het gat met naaste belager Atlético Madrid vijf punten, terwijl grote rivaal Real Madrid al op tien punten is gezet.