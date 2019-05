Robben: Hopelijk vieren we volgende week nog eens feest

Kampioenswedstrijd Geen basisplek, wel tranen bij afscheid Robben

15:51 Arjen Robben is in zijn laatste wedstrijd geen basisplaats gegund bij Bayern München. De vleugelaanvaller neemt plaats op de reservebank in de wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. Bij winst is Bayern voor de zevende keer op rij kampioen van de Bundesliga. De Fransman Franck Ribéry, die evenals Robben afscheid neemt bij Beierse club, begint ook op de bank.