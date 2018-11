Robben onzeker voor kraker met Dortmund na afbreken training

Bourne­mouth-aanvaller Wilson debuteert in Engelse selectie

16:58 Callum Wilson is door bondscoach Gareth Southgate voor de eerste keer geselecteerd voor het nationale elftal van Engeland. De aanvaller van Bournemouth, de man in vorm in de Premier League, maakt deel uit van de groep voor de wedstrijden tegen Kroatië (Nations League) en de Verenigde Staten.