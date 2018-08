'Robben overtreft al mijn verwachtingen'

Valverde fluit Messi terug: 'Alle competi­ties even belangrijk'

17 augustus Lionel Messi noemde deze week in Camp Nou het winnen van de Champions League het belangrijkste doel dit seizoen van FC Barcelona, maar trainer Ernesto Valverde is het niet helemaal met zijn aanvoerder eens. ,,Alle competities zijn voor ons even belangrijk'', zei Valverde een dag voor de eerste competitiewedstrijd, thuis tegen Alavés.