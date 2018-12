‘Robben-vervanger’ Gnabry bezorgt oude club Werder kater

Gnabry nam met verve de honneurs waar bij Werder, dat dit seizoen zeer verdienstelijk presteert in de Bundesliga. Bayern speelde opnieuw niet overtuigend, maar met twee goals bezorgde de in Stuttgart geboren aanvaller zijn trainer Niko Kovac een steun in de rug en zijn club aansluiting bij lijstaanvoerder Borussia Dortmund en runner-up Borussia Mönchengladbach. Gnabry maakte de 0-1 en - kort na de rust - de 1-2, nadat Werder Bremen na 32 minuten via Yuya Osako op 1-1 was gekomen.



Voor Bayern is het de zestiende overwinning op rij op Werder in de Bundesliga. Van geen club won de regerend landskampioen vaker achter elkaar.



Bij Werder Bremen speelde de onopvallende oud-Ajacied Davy Klaassen het hele duel. Een andere oud-Ajacied, Niklas Moisander, haalde het einde niet. De Finse verdediger van Werder Bremen werd in de blessuretijd met rood, na twee keer geel, uit het veld gestuurd.