Robin Gosens ziet de komst van Czyborra naar Italië helemaal zitten

De Italiaanse media melden dat het al rond is, maar in Almelo houden ze nog een slag om de arm. Het is pas een definitief ja, als de handtekening op papier staat en alles is afgerond. Maar de kans dat de talentvolle Lennart Czyborra (20) in Emmen zijn laatste duel voor Heracles heeft gespeeld en nog deze week naar Atalanta Bergamo vertrekt, is meer dan 99 procent.