Robin van Persie op bezoek bij Manchester United: ‘Erik ten Hag heeft ervoor gezorgd dat ik nieuwe ideeën heb gekregen’

Voor televisiezender BT Sport is Robin van Persie langsgegaan bij Erik ten Hag, de trainer van Manchester United. De oud-spits van United stelde Ten Hag vragen over hoe hij United op de rit heeft gekregen, vroeg hem naar zijn hobby's en vertelde wat hij van Ten Hag heeft geleerd.

Van Persie mocht in december al een kijkje in de keuken van Ten Hag nemen door bij de trainingen aanwezig te zijn. In februari ging hij opnieuw langs bij de Nederlandse trainer die sinds begin dit seizoen in dienst is bij United, maar nu om hem te interviewen. Onder meer zijn manier van werken kwam aan bod. ,,Ik heb zeker bepaalde regels die nageleefd moeten worden. Als er namelijk geen discipline is naast het veld, is die discipline er ook niet op het veld.”

,,Maar veel regels zijn het niet. Ik werk met volwassen mensen die al weten hoe het is om prijzen te winnen. Ze weten dus ook hoe ze als een prof moeten leven. Ze weten dat ze elkaar nodig hebben om goed te presteren", legt Ten Hag uit, die het ook over zijn blik op voetbal heeft. ,,Ik wil aanvallend en pro-actief spelen. Maar het is niet zoals jij van plan bent om te spelen, maar hoe spelers dat willen. Zij bepalen.”

Volledig scherm Erik ten Hag. © ANP / EPA

Ten Hag vervolgt: ,,Je valt aan met elf spelers en je verdedigt met elf spelers, dus als je mij vraagt naar backs dan vind je ze soms op plekken waar je ze niet verwacht. Daar houd ik van. Maar ik heb dat niet uitgevonden. In 1974 werd er al totaalvoetbal gespeeld", doelt Ten Hag op het behalen van de WK-finale door het Nederlands elftal. “Met Johan Cruijff stond er een heel creatief iemand in de aanval die geweldig werd gemanaged door Rinus Michels.”

Maar het gaat niet alleen over voetbalinhoudelijke zaken, ook over zijn hobby's. ,,Helaas heb ik niet veel tijd om andere dingen te doen, maar ik vind skiën heel leuk, of golfen, naar het theater of de film gaan, hiken in de bergen. Genoeg dingen, maar ik heb er niet altijd tijd voor.”

Denken als een trainer

Van Persie had Ten Hag voor zijn 'stageperiode’ nog niet eerder ontmoet, maar zegt erg onder de indruk te zijn van de trainer. ,,Hoe open hij naar mij was, heb ik als fijn ervaren. Hij wilde zijn kennis delen en mij als een jonge coach in opleiding dingen leren. Mijn dagen als actieve voetballer liggen inmiddels achter me, dus ik droom niet meer over het maken van acties, maar denk nu aan systemen, tactieken en aan manieren om een team op een zo goed mogelijke manier neer te zetten. Dat is hoe ik nu denk, en Erik heeft ervoor gezorgd dat ik nieuwe ideeën heb gekregen. Hij heeft de deuren voor mij geopend en daar ben ik hem heel erg dankbaar voor.”

Het hele item is op het Youtube-kanaal van BT Sport te vinden. Van Persie, die van 2012 tot en met 2015 speelde bij Manchester United, is momenteel jeugdtrainer bij Feyenoord. Ten Hag liet al weten onder de indruk te zijn van Van Persie. ,,Hij is echt fanatiek en hij is duidelijk over het feit dat hij manager wil worden", zei hij eerder.